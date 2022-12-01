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Лучшие предложения на 26 февраля 2023 г.
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Модем OLAX U90H-E - 4G LTE/3G/WiFi роутер
2 500
(1)
Модем OLAX U90H-E - 4G LTE/3G/WiFi роутер
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Wi-Fi роутер ZTE MF286 RU 4G/LTE cat.6 2.4ГГц + 5ГГц
7 500
Хит!
(0)
Wi-Fi роутер ZTE MF286 RU 4G/LTE cat.6 2.4ГГц + 5ГГц
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Роутер 4G Olax AX6 PRO (АКБ 4000Mh)
3 700
(2)
Роутер 4G Olax AX6 PRO (АКБ 4000Mh)
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Роутер Olax MF982 4G LTE 3000Mh Black
3 900
(1)
Роутер Olax MF982 4G LTE 3000Mh Black
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4G LTE модем Huawei E3372h-320
4 500
New!
(7)
4G LTE модем Huawei E3372h-320
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4G роутер C300-1 CPE LTE Cat.6
10 500
(0)
4G роутер C300-1 CPE LTE Cat.6
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Роутер World Vision 4G CONNECT
5 700
(0)
Роутер World Vision 4G CONNECT
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4G роутер CPE R102VE-EU Cat.4
7 000
(2)
4G роутер CPE R102VE-EU Cat.4
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Роутер Olax 4G MF6875 WIFI LAN
3 400
(2)
Роутер Olax 4G MF6875 WIFI LAN
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Роутер 4G OLAX AX5 PRO Cat.4
4 900
(2)
Роутер 4G OLAX AX5 PRO Cat.4
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Безлимитный интернет Yota 320р./мес. для всех устройств по РФ
1 500
(0)
Безлимитный интернет Yota 320р./мес. для всех устройств по РФ
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Sim-карта МТС безлимитный интернет за 750руб./мес.
1 000
(0)
Sim-карта МТС безлимитный интернет за 750руб./мес.
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Sim-карта Ростелеком 150 ГБ за 320 руб./мес
1 000
(0)
Sim-карта Ростелеком 150 ГБ за 320 руб./мес
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Sim-карта Мегафон безлимитный интернет по РФ за 600 руб/мес.
1 500
Хит!
(4)
Sim-карта Мегафон безлимитный интернет по РФ за 600 руб/мес.
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Sim-карта Безлимитный интернет Ростелеком(Теле2) за 990 руб/мес.
500
New!
(5)
Sim-карта Безлимитный интернет Ростелеком(Теле2) за 990 руб/мес.
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Sim-карта Мегафон безлимитный интернет со статическим ip адресом 990 р./мес.
2 500
(5)
Sim-карта Мегафон безлимитный интернет со статическим ip адресом 990 р./мес.
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Роутер Huawei B535-232 LTE Cat.7 до 300 Мбит
8 500
New!
(3)
Роутер Huawei B535-232 LTE Cat.7 до 300 Мбит
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Роутер Huawei B625-261 CAT.12
11 500
(4)
Роутер Huawei B625-261 CAT.12
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Sim-карта Beeline 300Гб интернета 3G/4G за 550 р./мес.
500
(8)
Sim-карта Beeline 300Гб интернета 3G/4G за 550 р./мес.
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Sim-карта Мегафон безлимитный интернет за 450 руб/мес.
1 500
Хит!
(9)
Sim-карта Мегафон безлимитный интернет за 450 руб/мес.
Готовые комплекты
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Комплект для загородного дома Дача-3
13 500
Хит!
(3)
Комплект для загородного дома Дача-3
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Комплект интернета Дача-2 KAA18-1700-2700 3G/4G MIMO
11 900
(2)
Комплект интернета Дача-2 KAA18-1700-2700 3G/4G MIMO
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Комплект 3G/4G интернета "Дача" KAA15-1700-2700 3G/4G MIMO
9 500
(5)
Комплект 3G/4G интернета "Дача" KAA15-1700-2700 3G/4G MIMO
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Комплект Mega 2G/3G/4G Huawei E-3372+ WIFi роутер 5240
5 900
(4)
Комплект Mega 2G/3G/4G Huawei E-3372+ WIFi роутер 5240
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Комплект PRO 2G/3G/4G Huawei E-3372+ WIFi роутер N1
7 500
(3)
Комплект PRO 2G/3G/4G Huawei E-3372+ WIFi роутер N1
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Комплект 2G/3G/4G Huawei E-3372+ ZBT-WE1626
6 000
Скидка!
(9)
Комплект 2G/3G/4G Huawei E-3372+ ZBT-WE1626
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Комплект интернета для дачи OLAX 5PRO
9 500
(0)
Комплект интернета для дачи OLAX 5PRO
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Комплект Optima 3G/LTE Huawei E3372 с роутером до 150 кв/м.
6 200
Хит!
(2)
Комплект Optima 3G/LTE Huawei E3372 с роутером до 150 кв/м.

Интернет-магазин роутеров и модемов «LTE-Connect»

Компания Lte-connect приветствует вас на сайте нашего интернет-магазина.

Приобретайте сертифицированные товары от ведущих мировых производителей по оптимальным ценам. Мы работаем в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, придерживаемся принципов открытости бизнеса, взаимодействуем с партнёрами и клиентами на взаимовыгодных условиях, строго соблюдаем деловую этику.

Закажите роутер или модем, а так же антенны в нашем интернет-магазине

Продукция, представленная в нашем интернет-магазине, обеспечена разрешительными документами, сертификатами, подтверждающими её соответствие требованиям ГОСТ, технических условий и других нормативных документов РФ.

Получить дополнительную информацию по вопросам оформления заказа, осуществления оплаты, доставки, можно, позвонив по телефону (495) 997‑79‑75 или отправив письмо на электронную почту lte-connect@yandex.ru

Еще до недавнего времени наиболее типичным способом выхода в «свет» было использование проводного Интернета, который, кстати, имеет ряд недостатков. Сегодня же для тех, кто еще не смог приобщиться ко всемирной «паутине», наш интернет-магазин модемов и роутеров для мобильного выхода в сеть готов предоставить широкий ассортимент продукции, которая в этом поможет. В частности, «помощниками» в этом деле могут стать различные модели представленных у нас модемов Yota, Huawei или ZTE, которые позволят Вам свободно использовать возможности Интернет даже в самых отдаленных населенных пунктах Москвы и Московской области. Проще говоря, если Вы находитесь в зоне покрытия 3G и 4G от операторов сотовой связи Yota, Мегафон, Билайн или МТС, то с нашей помощью у Вас появится отличная связь с остальными странами планеты.

Вся продукция обладает соответствующими сертификатами, а ее цена полностью соответствует качеству, оставаясь при этом доступным вариантом решения проблемы с Интернетом. Если у Вас возникнут вопросы, наши консультанты ответят на них по указанному на сайте номеру телефона, ведь наш интернет-магазин роутеров и модемов ценит каждого клиента.

Мы предлагаем роутеры или модемы по лучшим ценам

Ассортимент интернет-магазина Lte-connect составлен с учётом активного развития новых технологий, 3G и 4G сетей. У нас вы сможете приобрести модемы 3G/4G/LTE и роутеры 3G/4G/LTE для подключения к беспроводному и проводному интернету, антенны 3G/4G/LTE и усилители сигнала, готовые комплекты 3G/4G/LTE для получения стабильного Интернета в зонах с неуверенным приёмом, оборудование YOTA, аксессуары.

Хорошо структурированный каталог гарантирует удобство поиска и комфортность покупок. Клиентам Lte-connect предоставляется персональное бесплатное консультирование по вопросам выбора необходимого оборудования, товарах и производителях. Для постоянных покупателей организована система скидок и бонусов.

Многоступенчатый контроль на каждом этапе оформления покупки, компетентность и высокий уровень ответственности обеспечивают точность выполнения заказа и безупречное качество доставляемой продукции.

Заказать товар и доставку можно:

  • круглосуточно на сайте, используя «Личный кабинет»
  • с 10.00 до 18.00 в рабочие дни, позвонив по телефону (495) 997‑79‑75
  • Доставка осуществляется по всей территории Российской Федерации:
  • бесплатно, если сумма заказа от 20 000 рублей
  • по расценкам транспортных компаний в зависимости от удалённости региона и объёмов заказа при заказе на сумму менее 20 000 рублей.
  • Вариантов оплаты существует несколько:
  • наличными курьеру (только Москва)
  • банковским переводом;
  • банковской картой;
  • электронными деньгами.
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Отзывы покупателей

Sim-карта МТС безлимитный интернет за...

1 декабря 2022 19:01
Sim-карта МТС безлимитный интернет за 650 р./мес скорость 20 Мбит/сек
А если приложение скачать МТС? То зарегистрироваться можно будет в нем?

Sim-карта интернет от Ростелеком за...

1 августа 2022 06:59
Sim-карта интернет от Ростелеком за 500 руб/мес за 200Гб
Интернет работает шустро, скорость до 100 мбиt за 500р. Можно следить за трафиком через приложение Rostelecom

Роутер Olax MF982 4G LTE 3000Mh Black

27 июля 2022 13:51
Роутер Olax MF982 4G LTE 3000Mh Black
Здравствуйте. Пользуюсь больше 2 месяцев. Ниразу не завис. Хороший, ёмкий аккумулятор. Хватает на 2 дня активного использования. Рекомендую.
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