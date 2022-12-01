Интернет-магазин роутеров и модемов «LTE-Connect»

Компания Lte-connect приветствует вас на сайте нашего интернет-магазина.

Приобретайте сертифицированные товары от ведущих мировых производителей по оптимальным ценам. Мы работаем в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, придерживаемся принципов открытости бизнеса, взаимодействуем с партнёрами и клиентами на взаимовыгодных условиях, строго соблюдаем деловую этику.

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Продукция, представленная в нашем интернет-магазине, обеспечена разрешительными документами, сертификатами, подтверждающими её соответствие требованиям ГОСТ, технических условий и других нормативных документов РФ.

Получить дополнительную информацию по вопросам оформления заказа, осуществления оплаты, доставки, можно, позвонив по телефону (495) 997‑79‑75 или отправив письмо на электронную почту lte-connect@yandex.ru

Еще до недавнего времени наиболее типичным способом выхода в «свет» было использование проводного Интернета, который, кстати, имеет ряд недостатков. Сегодня же для тех, кто еще не смог приобщиться ко всемирной «паутине», наш интернет-магазин модемов и роутеров для мобильного выхода в сеть готов предоставить широкий ассортимент продукции, которая в этом поможет. В частности, «помощниками» в этом деле могут стать различные модели представленных у нас модемов Yota, Huawei или ZTE, которые позволят Вам свободно использовать возможности Интернет даже в самых отдаленных населенных пунктах Москвы и Московской области. Проще говоря, если Вы находитесь в зоне покрытия 3G и 4G от операторов сотовой связи Yota, Мегафон, Билайн или МТС, то с нашей помощью у Вас появится отличная связь с остальными странами планеты.

Вся продукция обладает соответствующими сертификатами, а ее цена полностью соответствует качеству, оставаясь при этом доступным вариантом решения проблемы с Интернетом. Если у Вас возникнут вопросы, наши консультанты ответят на них по указанному на сайте номеру телефона, ведь наш интернет-магазин роутеров и модемов ценит каждого клиента.

Мы предлагаем роутеры или модемы по лучшим ценам

Ассортимент интернет-магазина Lte-connect составлен с учётом активного развития новых технологий, 3G и 4G сетей. У нас вы сможете приобрести модемы 3G/4G/LTE и роутеры 3G/4G/LTE для подключения к беспроводному и проводному интернету, антенны 3G/4G/LTE и усилители сигнала, готовые комплекты 3G/4G/LTE для получения стабильного Интернета в зонах с неуверенным приёмом, оборудование YOTA, аксессуары.

Хорошо структурированный каталог гарантирует удобство поиска и комфортность покупок. Клиентам Lte-connect предоставляется персональное бесплатное консультирование по вопросам выбора необходимого оборудования, товарах и производителях. Для постоянных покупателей организована система скидок и бонусов.

Многоступенчатый контроль на каждом этапе оформления покупки, компетентность и высокий уровень ответственности обеспечивают точность выполнения заказа и безупречное качество доставляемой продукции.

Заказать товар и доставку можно:

круглосуточно на сайте, используя «Личный кабинет»

с 10.00 до 18.00 в рабочие дни, позвонив по телефону (495) 997‑79‑75

Доставка осуществляется по всей территории Российской Федерации:

бесплатно, если сумма заказа от 20 000 рублей

по расценкам транспортных компаний в зависимости от удалённости региона и объёмов заказа при заказе на сумму менее 20 000 рублей.

Вариантов оплаты существует несколько:

наличными курьеру (только Москва)

банковским переводом;

банковской картой;

электронными деньгами.